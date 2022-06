Franța vrea să înscrie dreptul la avort în Constituție, după decizia-șoc din SUA Un grup de parlamentari din partidul președintelui francez Emmanuel Macron, La Republique En Marche! (LREM), va propune un proiect de lege pentru inscrierea dreptului la avort in Constituția țarii, au declarat sambata, 25 iunie, doi parlamentari, potrivit AP și AFP, citata de News.ro . Inițiativa vine in contextul in care Curtea Suprema a SUA a anulat o hotarare veche de aproape 50 de ani care garanta dreptul femeilor la avort. Dreptul la avort in Franța este prevazut deja de o lege din 1975 referitoare la intreruperea voluntara a sarcinii, parte a cadrului legal privind dezincriminarea avortului.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

