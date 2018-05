”Toate partile ar avea de pierdut in cazul unui razboi comercial. Trebuie sa ramanem fermi si uniti in fata Statelor Unite si sa transmitem acelasi mesaj- ca trebuie ca UE sa fie exceptata permanent de la taxele vamale”, a declarat Le Maire, pentru postul France 2.



Presedintele Donald Trump a invocat prevederile unei legi comerciale din anul 1962 pentru a impune taxe vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, pentru protejarea producatorilor americani. Casa Alba a anuntat luni prelungirea pana la 1 iunie a exceptiilor temporare de la aceste taxe in relatia cu Uniunea Europeana,…