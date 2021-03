Stiri pe aceeasi tema

- Franta va restitui unei familii de evrei un tablou de Gustav Klimt care i-a fost furat in 1938, in Austria, a anuntat luni ministrul francez al Culturii, Roselyne Bachelot, scrie Le Figaro. "Rosiers sous les arbres" al pictorului austriac va fi inapoiat familiei Norei Stiasny, victima a Holocaustului,…

- Franța va returna o capodopera a pictorului austriac Gustav Klimt moștenitorilor proprietarei sale, la 80 de ani dupa ce aceasta a fost forțata sa vanda tabloul catre naziști, a anunțat luni ministrul francez al Culturii, Roselyne Bachelot, conform Hotnews , care citeaza Reuters și Jerusalem Post. Proprietara…

- Peste un milion de locuri de munca din domeniul culturii sunt in pericol in Franța, potrivit sindicatelor care au organizat proteste in aceste zile. Mii de persoane, oameni de cultura, artisti sau simpli angajati in institutiile culturale, au manifestat la Paris si in alte orase franceze. Ei cer respect…

- Cursa de 24 ore de la Le Mans (Franta), cea mai importanta din calendarul Campionatului Mondial de anduranta, prevazuta anul acesta pe 12 si 13 iunie, ar putea fi amanata pana in luna august, pentru a se mari sansele ca spectatorii sa fie prezenti in tribune la acest eveniment, in functie de evolutia…

- Organizarea mai multor evenimente in Franta si in Romania cu ocazia celebrarii in acest an a 140 de ani de la nasterea lui George Enescu si colaborarea la nivelul specialistilor in patrimoniu au figurat printre temele abordate la intalnirea ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, cu ambasadorul Republicii…

- Franta va proba eficacitatea masurilor anti-COVID-19 in marile aglomeratii de public la trei concerte cu peste 1.000 de participanti, care se vor desfasura in urmatoare luni in orasele Paris si Marsilia, a anuntat marti ministrul francez al culturii Roselyne Bachelot, relateaza agentia EFE, citata de…

- Franța va organiza in a doua jumatate a lunii martie doua concerte-test, la Paris și Marsilia, cu scopul de a realiza un ”model rezilient” pentru lumea spectacolului, in contextul pandemiei, a anunțat ministrul Culturii, Roselyne Bachelot, potrivit G4Media, care citeaza Le Figaro. Experimentelevor fi…

- ​Marius Copil, locul 216 ATP si cap de serie numarul 2, a ratat calificarea pe tabloul principal al turneului challenger de la Quimper (Franta), cu premii totale în valoare de 88.520 de euro.El a fost învins, luni, cu scorul de 6-3, 6-4, de francezul Tristan Lamasine, locul 249 ATP,…