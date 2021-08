Franţa: Spargere la reşedinţa familiei emirului din Qatar în apropiere de Cannes O imensa proprietate a familiei emirului din Qatar, situata in imprejurimile orasului Cannes pe Coasta de Azur, a fost tinta unei spargeri in noaptea de joi spre vineri, iar hotii si-au insusit mai multe ceasuri de lux, informeaza duminica o sursa apropiata dosarului, citata de AFP.



Patru persoane au patruns in aceasta resedinta de la Mouans-Sartoux sarind peste un gard, a explicat sursa mentionata, confirmand o informatie difuzata anterior de postul de radio RTL.



Aceasta proprietate nu apartinea propriu-zis emirului din Qatar, ci unui membru al familiei acestuia, fostul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

