- Franta a inregistrat anul trecut un nivel record al datoriei si al deficitului sectorului public, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (Insee), dar datele sunt sub estimari dupa ce economia s-a contractat mai putin decat se estima in planificarea bugetara a Guvernului…

- Stomatologilor și medicilor veterinari francezi ar trebui sa le fie permis sa administreze vaccinuri anti-COVID-19. Asta deoarece cantitatea de doze pe care Franța o va avea la dispoziție luna viitoare va crește semnificativ, a afirmat vineri autoritatea de sanatate din aceasta țara, potrivit Reuters…

- Cotatia petrolului Brent a coborat cu 5,7%, la 60,94 dolari pe baril, iar in timpul tranzactiilor a atins un minim de 60,50 dolari pe baril. Pretul petrolului West Texas Intermediate a scazut cu 5,8%, la 57,94 dolari pe baril, dupa un minim de 57,32 dolari pe baril. Ambii indici au fost tranzactionati…

- Un politician de dreapta din Franta, Nicolas Dupont-Aignan, a avertizat ca presedintele Emmanuel Macron risca sa ajunga sa fie demis, pe fondul starii de nemultumire sociala generata de gestionarea pandemiei si de limitarea libertatilor. "Din cauza faptului ca suntem inchisi, provocati, indignati,…

- UE vrea sa se rupa de dolarul american și sa utilizeze mai mult moneda euro pe pietele financiare, pentru a-si consolida autonomia financiara si economica Uniunea Europeana a pus la punct o serie de planuri pentru a-si reduce dependenta de dolarul american, potrivit unui articol publicat sambata in…

- Guvernul francez a promis miercuri sa deschida mai multe sute de centre de vaccinare in saptamanile care vor urma dupa ce a fost criticat pentru debutul lent al campaniei nationale de vaccinare, informeaza DPA. Totodata, numarul spitalelor care ofera vaccinari s-a triplat, a spus purtatorul de cuvant…

- Alexandru Nazare, noul ministru al Finanțelor, a primit o scrisoare de la Comisia Europeana, pe 29 decembrie, prin care autoritațile de la Bruxelles spun ca vor sa colaboreze cu Guvernul pe tema bugetului pe 2021. Unul dintre scopurile documentului este și de a reaminti punctul de vedere al Comisiei…

- Actionarii Tiffany au aprobat, miercuri, acordul in valoare de 15,8 miliarde de dolari in urma caruia compania americana de bijuterii va fi preluata de grupul francez LVMH, punand capat unui conflict intre cei doi retaileri de bunuri de lux, care s-a desfasurat pe parcursul a peste un an, transmite…