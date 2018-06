Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Germania sunt foarte aproape de un acord privind reforma zonei euro, dupa câteva luni de controverse, a anuntat sâmbata seara ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, citat de AFP. Dupa o ultima runda de negocieri cu omologul sau german Olaf Scholz,…

- Ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, a anuntat sambata seara ca Franta si Germania sunt foarte aproape de un acord privind reforma zonei euro, dupa cateva luni de controverse.Dupa o ultima runda de negocieri cu omologul sau german Olaf Scholz, desfasurata la Hamburg, Le Maire a precizat…

- Franta si Germania sunt foarte aproape de un acord privind reforma zonei euro, dupa cateva luni de controverse, a anuntat sambata seara ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, citat de AFP. Dupa o ultima runda de negocieri cu omologul sau german Olaf Scholz, desfasurata la Hamburg,…

- Franta, Italia, Germania si Marea Britanie, cele patru state europene membre G7 au convenit vineri sa refuze revenirea Rusiei in acest grup, reclamata cu doar cateva ore mai inainte de presedintele Donald Trump, relateaza AFP. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May si Giuseppe Conte, reuniti inainte…

- Presedintia franceza a salutat luni comentariile cancelarului german, Angela Merkel, privind reforma Uniunii Europene si a zonei euro, relateaza dpa, informeaza Agerpres.Merkel impartaseste obiectivele Frantei "in toate chestiunile privind suveranitatea europeana", inclusiv in problema migratiei,…

- Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte Macron, se afla de cateva zile in orașul Aachen, unde se vor decerna premiile Charlemagne. Ieri, cei doi au participat, alaturi de cancelarul Germaniei, la o slujba religioasa. Angela Merkel, primarul orașului Aachen și soții Macron au luat…

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Emmanuel Macron s-a dus la Berlin sa ceara mai multa ”solidaritate” financiara in zona euro, in cadrul proiectului sau de refondare a Europei, insa a obtinut doar un raspuns foarte rezervat din partea Angelei Merkel, comenteaza AFP. In urma cu un an, cand l-a primit la Berlin pe tanarul presedinte francez…