- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a denuntat luni 'infamiile' cu care este 'urmarit de sase ani', la reluarea procesului in care este judecat pentru coruptie si trafic de influenta, intr-un asa-numit caz al 'interceptarilor', alaturi de avocatul sau Thierry Herzog…

- Primarul general, Gabriela Firea,respinge ferm acuzatiile de incalcare a legii pe durata campaniei electorale si acuza PNL de „fake-news si incercare de dezinformare publica”. „Emiterea dispozitiilor cu privire la afisajul electoral este atributul primarilor de sector, nu al primarului general”, a transmis…