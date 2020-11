Franţa: Omagiu naţional pentru victimele atentatului de la Nisa Prim-ministrul francez Jean Castex si-a exprimat sambata, in cadrul unui omagiu national, 'emotia', 'compasiunea' si 'indignarea' provocate de recentul atentat comis la 29 octombrie intr-o biserica din Nisa si soldat cu trei victime, relateaza AFP. 'Franta este cea care a fost vizata de fiecare data si este tinta terorismului, dat Nisa a platit un greu tribut', a declarat premierul, evocand si atentatul care a facut 86 de morti pe Promenade des Anglais la 14 iulie 2016. 'Inamicul il cunoastem, nu doar este identificat, dar are si un nume, este islamismul radical,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

