Stiri pe aceeasi tema

- Scandal urias in Franta, dupa ce o femeie a murit fiindca operatoarea unui serviciu de urgenta nu i-a trimis o ambulanta. S-a intamplat in Strasbourg in decembrie anul trecut, dar cazul a fost facut public abia acum, dupa ce a aparut inregistrarea discutiei.

- Este doliu in orașul Zimnicea, dupa ce s-a aflat cine sunt cele trei tinere care au murit in accidentul din Nasturelu, Teleorman. Fetele, cu varste cuprinse intre 18 și 20 de ani, n-au avut nicio șansa, dupa ce mașina in care se aflau s-a transformat intr-un morman de fiare. O alta tanara a ajuns in…

- Intervenție inedita a salvatorilor din Causeni! Au fost chemați sa salveze o lebada ranita si ramasa captiva pe un lac intre localitațile Cirnateni și Plop-Știubei din raionul Caușeni. Apelul la Serviciul 112 a parvenit, ieri.

- Un jurnalist de origine azera si sotia acestuia au fost impuscati vineri in localitatea Colomiers, aflat in apropierea orasului Toulouse, in timp ce se aflau in propriul vehicul, informeaza surse din politie, citate de postul francez BMF TV, citat de mediafax.

- Dupa cazul cutremurator al Anastasiei Cicati, actrita care a jucat in las Fierbinti, o noua tragedie loveste Moldova. O familie formata din patru persoane a fost gasita moarta in propria locuința in seara de 20 februarie, in orașul Balți. Apelul la Serviciul 901 a fost recepționat la ora 18 și 20…