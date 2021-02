Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de finante, Olaf Scholz, s-a declarat marti convins ca gazoductul ruso-german Nord Stream 2 va fi finalizat, in pofida presiunilor Frantei si ale altor aliati ca acest proiect sa fie suspendat in urma reprimarii miscarii de sustinere a opozantului Aleksei Navalnii in Rusia, relateaza…

- Ministrul francez al Fortelor armate Florence Parly si-a exprimat duminica ingrijorarea cu privire la ''recrudescenta'' gruparii jihadiste Stat Islamic in Irak si Siria, impotriva careia militari francezi raman mobilizati in cadrul unei coalitii internationale conduse de Washington,…

- Aproximativ 2.500 de persoane care au participat la o petrecere ilegala de Anul Nou intr-un depozit parasit din nord-vestul Frantei s-au confruntat violent cu politia, anunța news.ro . Autoritațile locale și-au aratat ingrijorate cu privire la posibilitatea ca in urma evenimentului sa creasca numarul…

- Negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier le-a prezentat situatia negocierilor pe care Londra si UE au decis duminica sa le prelungeasca, insa fara sa stabileasca o data-limita, in contextul in care divortul dintre fostul stat membru UE si europeni urmeaza sa devina definitiv la 1 ianuarie. Michel…

- Un numar de 67 de politisti si jandarmi au fost raniti, sambata, in timpul protestelor violente din Franța. Alte 95 de persoane au fost arestate, anunța ministrul de Interne al Franței. Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, a spus, conform AFP, ca 67 de politisti si jandarmi au fost raniti…

- Ministrul delegat al Sporturilor din Franta, Roxana Maracineanu, considera ca este posibila revenirea publicului pe stadioane in data de 15 decembrie, solicitare a cluburilor pe care o va prezenta premierului, relateaza AFP, potrivit news.ro. “Decizia este in mainile premierului”, a spus Maracineanu…

- Guvernul francez ii va transmite secretarului de stat american Mike Pompeo, ce va desfasura in curand o vizita la Paris, ca retragerea trupelor americane din Afganistan sau Irak ar fi o idee rea, a declarat vineri ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP si Reuters,…