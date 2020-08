Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut din nou ca strazi din tara sa fie numite dupa eroi din Africa din Al Doilea Razboi Mondial, relateaza marti dpa. "Sa aducem la viata amintirea glorioasa a acestor eroi in inimile oraselor si satelor noastre prin numele strazilor, pietelor, monumentelor noastre", a declarat Macron luni seara, in cadrul festivitatilor pentru cea de-a 76-a aniversare a debarcarii in orasul Bormes-les-Mimosas din regiunea Provence (sud-est). Municipalitati franceze au primit anterior o brosura ce contine nume de barbati din Africa care au luptat pentru Franta in Al Doilea…