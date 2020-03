Franta intra in stare de urgenta sanitara pentru 2 luni Parlamentul francez a adoptat definitiv duminica seara, printr-un ultim vot al Adunarii Nationale, proiectul de lege care permite instaurarea "starii de urgenta sanitara" pentru o perioada de doua luni din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, transmite AFP.



Franta a raportat duminica seara un numar de 7.240 de persoane spitalizate si 674 de decese, din care 112 in ultimele 24 de ore.



Deputatii francezi au votat prin ridicare de maini, intr-un hemiciclu aproape gol din motive sanitare.



