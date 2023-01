Franța: Guvernul a interzis vânzarea online de paracetamol Guvernul francez a interzis miercuri vanzarea online a produselor pe baza de paracetamol pana la sfarsitul lunii ianuarie, pe fondul dificultatilor continue de aprovizionare cu acest analgezic utilizat frecvent, informeaza AFP. „Vanzarea pe internet a specialitatilor compuse exclusiv din paracetamol este suspendata pana la 31 ianuarie 2023”, a decretat guvernul intr-un ordin publicat in Monitorul Oficial. Aceasta decizie ia act de faptul ca „tensiunile in cazul medicamentelor pe baza de paracetamol continua de mai bine de sase luni”, in special pentru variantele destinate copiilor. „Diferitele… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

