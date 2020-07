Franţa: Fostul premier Edouard Philippe, reales primar al oraşului Havre Fostul premier Edouard Philippe, care a demisionat saptamana aceasta dupa aproape trei ani in fruntea guvernului Frantei, a fost ales duminica dimineata primar al orasului Havre (sud-vestul Frantei), informeaza AFP. Philippe a fost ales cu 47 de voturi din 59 in timpul primei sedinte a noului consiliu municipal pentru a administra din nou acest oras portuar cu circa 170.000 de locuitori, situat in Normandia, si al carui primar a mai fost intre 2010-2017. In cel de-al doilea tur al alegerilor municipale din Franta, care au avut loc duminica trecuta, lista care il avea in frunte pe Philippe a obtinut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

