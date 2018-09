Franţa doreşte proceduri europene mai eficiente de expulzare a migranţilor ilegali Ministrul de interne francez, Gerard Collomb, a pledat joi pentru proceduri europene de expulzare a migrantilor economici ilegali 'mai eficiente si mai armonioase', inainte de o reuniune cu omologii sai europeni la Viena, relateaza AFP.



In cadrul conferintei de joi si vineri a ministrilor europeni de interne privind securitatea si migratia, va fi 'in primul rand vorba despre consolidarea cooperarii noastre cu statele de plecare si de tranzit (ale migrantilor) avand drept scop stoparea fluxurilor de migranti ilegali', in special cu tarile din Maghreb, 'pentru a…

Sursa articol: agerpres.ro

