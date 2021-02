Franța cere o amendă "descurajantă" împotriva Google cu privire la drepturile de autor Un raport intern de la Autoritatea pentru concurența cere o amenda &"descurajanta&" împotriva Google pentru ca nu a respectat decizia care i-a fost impusa în aprilie de a negocia &"cu buna-credința&" cu editorii și agențiile de presa din Franța, potrivit surselor AFP.

&"Pare necesar sa ordonam companiei Google sa se supuna pedepsei prevazute de decizie într-un termen extrem de scurt pentru a asigura executarea efectiva&", concluzioneaza serviciile de ancheta ale Autoritații.

&"Pare necesar sa ordonam companiei Google sa se supuna pedepsei prevazute de decizie într-un termen extrem de scurt pentru a asigura executarea efectiva&", concluzioneaza serviciile de ancheta ale Autoritații.



