Franța a vândut Rusiei echipamente militare și după anexarea Crimeii Intre 2015 și 2020, Franța a oferit rușilor echipamente pentru tancuri, avioane și elicoptere de lupta, in valoare de 152 de milioane de euro. Franța a livrat Rusiei echipamente militare dupa sancțiunile europene in urma anexarii Crimeei, in baza unor contracte anterioare.

Sursa articol si foto: enational.ro

- Franta a livrat echipamente militare Rusiei intre 2015 si 2020, asadar dupa sanctiunile europene impuse in urma anexarii Crimeii, in baza unor contracte anterioare, potrivit publicației de investigații Disclose, in timp ce guvernul de la Paris se apara de orice incalcare, relateaza AFP. Fii…

- Franta a livrat echipamente militare Rusiei intre 2015 si 2020, asadar dupa sanctiunile europene impuse in urma anexarii Crimeii, in baza unor contracte anterioare, potrivit media online Disclose, in timp ce guvernul de la Paris se apara de orice incalcare.

- Franta a continut sa livreze echipamente militare Rusiei intre 2015 si 2020, deci dupa sanctiunile europene in urma anexarii Crimeei, in baza unor contracte anterioare, potrivit Disclose, in timp ce guvernul se apara ca nu a incalcat embargoul european, relateaza AFP.

