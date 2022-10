Stiri pe aceeasi tema

- Franța introduce un nou instrument prin care ii avertizeaza pe utilizatori ca nivelul consumului de energie electrica depașește anumite limite. Eco-wattul este numele acestui indicator, prezentat la sfarșitul fiecarui buletin meteo difuzat de televiziunea publica.

- „Noi am facut, cred ca suntem singurul minister care am facut acest audit energetic si avem clar un plan de masuri dat de specialisti, nu de minister in sine, ci de specialisti in domeniu si il vom promova corespunzator. Pe de alta parte, noi am luat deja masuri, am redus numarul de becuri si am luat…

- France Televisions, televiziunea publica din Franța, s-a angajat sa ii sensibilizeze pe francezi cu privire la ceea ce pot face pentru a evita intreruperile de curent in aceasta iarna. Grupul va transmite in special Ecowatt, „prognoza meteo privind energia electrica”, pe canalele sale și spera sa sensibilizeze…

- Premierul Romaniei a cerut, in ședința de guvern de astazi, un plan de masuri astfel incat Romania sa poate oferi un exemplu in ceea ce privește reducerea consumului de energie la nivelul instituțiilor statului.

- Respectarea Acordului, asumata necondiționat de catre Romania, prin reprezentanții ministerului Energiei, face și mai necesara soluția PSD de REGLEMENTARE a pieței energiei, pe intreg lanțul,...

- Consumatorii romani, intreprinderile mici si mijlocii, serviciile sociale si industria critica nu vor fi afectate de eventuale masuri suplimentare pentru reducerea consumului de gaze naturale, informeaza Guvernul. ‘Romania va avea asigurat necesarul pentru iarna 2022 – 2023. Rezervele de gaze ale tarii…