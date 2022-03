Stiri pe aceeasi tema

- Franta a continut sa livreze echipamente militare Rusiei intre 2015 si 2020, deci dupa sanctiunile europene in urma anexarii Crimeei, in baza unor contracte anterioare, potrivit Disclose, in timp ce guvernul se apara ca nu a incalcat embargoul european, relateaza AFP.

- Franța a decis sa trimita echipamente militare defensive in Ucraina pentru a sprijini țara impotriva invaziei Rusiei, a declarat sambata un purtator de cuvant al armatei franceze, adaugand ca problema trimiterii de arme ofensive este inca in discuție. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat, sambata, ca razboiul declanșat de Rusia in Ucraina va fi de durata, motiv pentru care guvernul francez va pregati „un plan de rezilienta” pentru a face fata consecintelor economice ale acestei crize, informeaza AFP, citat de Agerpres . „Razboiul a…

- Fostul cancelar german Angela Merkel a condamnat invazia rusa in Ucraina si si-a exprimat solidaritatea cu aceasta tara, transmite vineri dpa. 'Acest razboi de agresiune al Rusiei marcheaza un punct de cotitura profund in istoria Europei dupa sfarsitul Razboiului Rece', a raspuns fostul cancelar…

- VIDEO| Dronele militare turcești fara pilot, folosite intens de Ucraina: Kievul ataca puternic tancurile rusești VIDEO| Dronele militare turcești fara pilot, folosite intens de Ucraina: Kievul ataca puternic tancurile rusești Ucraina a cumparat dronele turcești Bayraktars, iar acum le folosește impotriva…

- Franta "condamna ferm decizia Rusiei de a declansa un razboi impotriva Ucrainei", a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza AFP, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Aceasta desfasurare, daca va avea loc, "nu este destinata sa duca la vreo escaladare militara", a tinut sa sublinieze titulara portofoliului Apararii de la Paris, in contextul crizei legate de Ucraina."Dialogul continua si suntem convinsi ca trebuie sa rezolvam acest conflict prin dialog si solutii…