Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a aparat marti decizia de a-l promova in functia de ministru de interne pe Gerald Darmanin, acuzat de viol, informeaza dpa, relateaza Agerpres.ro.Citește și: Președintele parlamentului din Catalonia se teme ca telefonul sau a fost interceptat prin programul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a aparat marti decizia de a-l promova in functia de ministru de interne pe Gerald Darmanin, acuzat de viol, informeaza dpa. Ministrul de interne Gerald Darmanin se bucura de prezumtia de nevinovatie si investigatii repetate asupra plangerii au dus…

- Numit luni seara ministrul francez de Interne, Gérald Darmanin a trait marți o prima zi plina de evenimente cu mai multe manifestații ale activistelor feministe care solicita demisia sa din cauza acuzațiilor de viol fornulate împotriva sa, potrivit AFP.Primul dintre proteste a avut…

- Premierul francez Edouard Philippe a demisionat, vineri, odata cu întregul sau cabinet, din care facea parte si fosta înotatoare Roxana Maracineanu, ca ministru al Sporturilor.Palatul Elysee a anuntat, într-un scurt comunicat de presa, ca demisia guvernului a fost înaintata…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut guvernului sa "accelereze" propunerile de imbunatatire a deontologiei fortelor de ordine, in fata inmultirii manifestatiilor impotriva rasismului si violentelor politienesti, a indicat luni presedintia franceza citata de AFP. Apelul vine dupa ce sambata peste…

- Presedintele Adunarii Nationale a Frantei, Richard Ferrand, si omologul sau german, Wolfgang Schaeuble, presedintele Bundestag, lanseaza marti un apel la redeschiderea cat mai rapida a frontierelor din Europa, dupa cateva saptamani de restrictionare a circulatiei din cauza epidemiei de coronavirus,…

- Presedintele Adunarii Nationale a Frantei, Richard Ferrand, si omologul sau german, Wolfgang Schaeuble, presedintele Bundestag, lanseaza marti un apel la redeschiderea cat mai rapida a frontierelor din Europa, dupa cateva saptamani de restrictionare a circulatiei din cauza epidemiei de coronavirus,…

- Ministrul Sanatații din Franța a anunțat extinderea starii de urgența a sanatații publice pana la 24 iulie. Mișcarea a fost anunțata de Olivier Veran sambata, in urma unei reuniuni de urgența a Consiliului de Miniștri. In timp ce starea de urgența in sanatate era de așteptat sa fie ridicata pe 23 mai,…