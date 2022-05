Francezii au început vaccinarea împotriva variolei maimuţei Doua persoane care au fost expuse la virusul variolei maimutei au fost vaccinate in Franta, au precizat autoritati sanitare de la Paris pentru DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Bucharest ITF tournament Romania's… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Calin Manda winsITF tournament's…

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana lucreaza la un acord de achiziție comuna de vaccinuri și antivirale impotriva variolei maimuței, in contextul in care cazurile de imbolnavire cu aceasta boala virala, de obicei endemica in Africa, se intensifica in Europa și nu numai, scrie Reuters. Fii la curent cu cele…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca INSP a elaborat o metodologie privind diagnosticarea cazurilor suspecte de variola. Conform documentului, poate fi considerat un caz suspect de variola orice caz suspect de boala eruptiva care nu are un link epidemiologic clar sau nu are o simptomatologie…

- Uniunea Europeana (UE) pregateste achizitii in grup de vaccinuri si tratamente impotriva variolei maimutei (”monkeypox”), anunta Comisia Europeana (CE), precizand ca ”procedurile exacte” de procurare ”urmeaza sa fie stabilite impreuna cu statele membre in zilele urmatoare”, relateaza AFP, scrie News.ro.…

- Cateva cazuri de variola maimutei depistate in Marea Britanie au determinat autoritatile sa puna la dispozitie un vaccin impotriva variolei unor lucratori sanitari si altor persoane care ar fi putut fi expuse, in timp ce alte cazuri au fost confirmate in Europa, informeaza joi Reuters. Fii…

- Germania, Franta si Statele Unite ale Americii ocupa primele trei locuri in topul tarilor care controleaza subgrupuri de intreprinderi din Romania, releva datele Institutului National de Statistica (INS), remis vineri AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Guvernul Nicolae Ciuca discuta, in ședința de miercuri, o Ordonanța de Urgența care prevede incetarea activitații centrelor de vaccinare și trecerea vaccinarii anti-COVID in sarcina medicilor de familie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Romania s-a alaturat unui grup de 44 de state participante OSCE pentru activarea Mecanismului OSCE de la Moscova de evaluare a impactului asupra drepturilor omului si situatiei umanitare cauzat de agresiunea Federatiei Ruse asupra Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…