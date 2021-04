Stiri pe aceeasi tema

- Anthony Hopkins a devenit cel mai varstnic castigator al premiului Oscar in categoriile de interpretare dupa ce a fost recompensat duminica seara, la Los Angeles, cu trofeul pentru cel mai bun actor in rol principal, la cea de-a 93-a editie a galei de decernare a premiilor Academiei de film americane,…

- Frances McDormand a castigat duminica seara, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cea mai buna actrita in rol principal, in cadrul celei de a 93-a gale organizate de Academia de film americana, gratie interpretarii sale din filmul "Nomadland", potrivit contului de Twitter al evenimentului. La aceasta…

- Pentru prima oara in istoria premiilor Academiei Americane de Film, Romania se afla pe lista nominalizaților, și nu o data, ci de doua ori. Documentarul Colectiv, regizat de Alexander Nanau, a fost nominalizat la „cel mai bun film internațional” și „cel mai bun documentar”. La niciuna dintre aceste…

- Cea de-a 93-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc in noaptea de duminica spre luni la Los Angeles. Criticul de film Irina Margareta Nistor spune care sunt predicțiile sale in ceea ce privește premiile din acest an. Iubitorii cinematografiei asteapta rezultatele celor mai cunoscute premii…

- Cea de-a 93-a gala a Premiilor Oscar are loc, anul acesta, la 25 aprilie, dupa ce a fost amanata cu doua luni din cauza pandemiei de COVID-19. Cel mai bun film: “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Mank”, “Minari”, “Nomadland”, “Promising Young Woman”, “Sound of Metal”, “The Trial of the Chicago…

- Lungmetrajul "Nomadland", regizat de Chloe Zhao, se regaseste pe lista peliculelor care au fost nominalizate luni la premiul Oscar pentru cel mai bun film, potrivit platformelor online ale Academiei de film americane, institutia care decerneaza aceste trofee. La categoria cel mai bun film vor concura…

- Andra Day a castigat premiul pentru cea mai buna actrita intr-un film dramatic la cea de-a 78-a editie a Globurilor de Aur, organizata duminica seara la Los Angeles si New York, potrivit contului de Twitter al acestor trofee atribuite de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA). La aceasta…