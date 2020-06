FOTO/VIDEO: Un bărbat a fost spulberat de tren în Livezile Un grav accident a avut loc in localitatea Livezile. O persoana a fost lovita de tren. Victima prezenta leziuni incompatibile cu viața. Un grav accident s-a petrecut cu puțin timp in in Livezile. O persoana a fost lovita de tren. Spre locul incidentului s-a deplasat de urgența modulul SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud. Echipajele medicale au gasit victima, un barbat in varsta de 79 de ani, cu leziuni incompatibile cu viața. “La accidentul feroviar, victima prezinta leziuni incompatibile cu viața, astfel a fost declarat decesul la fața locului de catre… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 79 de ani si-a pierdut viata, luni dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de un tren regio privat, in localitatea Livezile din judetul Bistrita-Nasaud, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta noteaza Agerpres. La locul accidentului feroviar a fost…

- Un grav accident a avut loc in localitatea Livezile. O persoana a fost lovita de tren. Victima prezenta leziuni incompatibile cu viața. Un grav accident s-a petrecut cu puțin timp in in Livezile. O persoana a fost lovita de tren. Spre locul incidentului s-a deplasat de urgența modulul SMURD din cadrul…

- Un barbat in varsta de aproximativ 70 de ani a decedat, dupa ce a fost lovit de un tren in localitatea Livezile. Echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. In urma cu puțin timp, echipajele de intervenție SMURD au fost solicitate sa intervina pentru a acorda asistența medicala…

- Un grav accident a avut loc in localitatea Livezile. O persoana a fost lovita de tren. Victima prezenta leziuni incompatibile cu viața. Un grav accident s-a petrecut cu puțin timp in in Livezile. O persoana a fost lovita de tren. Spre locul incidentului s-a deplasat de urgența modulul SMURD din cadrul…

- Un grav accident a avut loc in localitatea Livezile. O persoana a fost lovita de tren. Victima prezenta leziuni incompatibile cu viața. Un grav accident s-a petrecut cu puțin timp in in Livezile. O persoana a fost lovita de tren. Spre locul incidentului s-a deplasat de urgența modulul SMURD din cadrul…

- Cinci persoane, printre care doi copii, au fost ranite in urma exploziei unei butelii in satul sibian Curciu, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) si Serviciului de Ambulanta (SAJ) Sibiu, informeaza Agerpres."In aceasta dimineata, in jurul orei 05:30, ISU Sibiu - Sectia Medias a…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 10.04.2020: cazuri confirmate – 46; cazuri vindecate și externate – 6 (dintre care 5 in ultimele 24 de ore); in carantina instituționalizata – 385 de persoane; in…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, la locul accidentului au fost mobilizate un echipaj de prim ajutor al SMURD si doua echipaje de Ambulanta, de la Beclean si Dej.Echipele de interventie au gasit patru victime, una incarcerata cu leziuni incompatibile…