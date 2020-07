FOTO/VIDEO – Rezultate percheziții: 22 arme, peste 1.000 de cartușe și sute de componente pentru arme, indisponibilizate Polițiștii au descins ieri la domiciliile a șase persoane. Acestea sunt banuite ca timp de patru ani au introdus ilegal arme letale in țara. In urma perchezițiilor au fost ridicate 22 de arme, peste 1.000 de cartușe și sute de componente arme. Polițiștii au descins ieri in trei localitați bistrițene și una maramureșeana. Infracțiunile din dosar vizau introducerea in țara a armelor letale, in mod ilegal, și apoi folosirea acestora in scop de vanatoare. Percheziții in desfașurare: Timp de patru ani ar fi introdus ilegal arme letale, in țara In urma perchezițiilor la cele șase domicilii, ”captura”… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol: bistriteanu.ro

