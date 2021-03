Stiri pe aceeasi tema

- Romania a luat o decizie total eronata in anul 2016, cand a decis sa nu mai intervina deloc in populatia de ursi, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, intr-un interviu acordat AGERPRES. El a precizat ca non-interventia va genera probleme uriase, in conditiile in care aproape…

- Prima de casare acordata in Programul “Rabla Clasic” creste, in 2021, iar bugetul pentru Programul “Rabla Plus” se va dubla, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, potrivit Agerpres. Ministrul Mediului, Tanczos Barna a anunțat noile condiții…

- Am transmis o interpelare domnului Barna Tanczos, Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, prin intermediul careia am solicitat salvarea terenurilor agricole de furia porcilor mistreți. Din pacate, problemele cauzate de porcii mistreți, in județul Alba, cu preponderența in zona de munte, sunt vechi,…

- Garda de Mediu Hunedoara ii anunța pe pescari despre faptul ca s-a instituit prohibiția la sturion pe o perioada nedeterminata. La inceputul lunii martie 2021, Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a semnat ordinul privind interzicerea pescuitului sturionilor din apele teritoriale…

- Primarul Mircia Gutau a participat marti, 23 februarie 2021, la Bucuresti, la intalnirea de lucru a Comitetului Director al Asociatiei Municipiilor din Romania cu Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, si alti oficiali ai MMAP pe diverse teme de interes general pentru administratiile…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a declarat, joi, la Craiova, ca pe 31 ianuarie va fi lansat noul sistem informatic integrat de urmarire a materialului lemnos - SUMAL 2.0, ceea ce va diminua posibilitatea defrisarilor ilegale si a furtului din padure. "SUMAL (n.r. - Sistemul informatic…

