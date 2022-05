Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurari ca nu exista motive reale pentru cresteri accelerate de preturi in Romania, ca țara noastra nu are nicio problema cu aprovizionarea cu carburanti in benzinarii, stocurile fiind suficiente in momentul de fața, instituțiile statului ar trebui…

- Daca in primele zile de la invazia Rusiei in Ucraina ne unea pe toți starea colectiva de șoc și de sperietura, acum avem de-a face cu multiple stari de anxietate, frica sau chiar panica. Oamenii reacționeaza in mod diferit, iar Romania, spre...

- A doua runda de negocieri dintre Ucraina și Rusia ar putea avea loc in dupa-amiaza zilei de astazi, 2 martie. Anunțul a fost facut de reprezentantul oficial al Kremlinului, Dmitri Peskov. Pe de ala parte, ministrul de Externe la Ucrainei a anunțat intr-un briefing ca nu se știe cand va incepe a doua…

- Mii de femei și copii au fugit din calea razboiului din Ucraina și s-au refugiat spre Romania. Majoritatea barbaților au ramas in Ucraina pentru a-și apara țara, in fața invaziei rusești. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cele patru mari universitați din Timișoara - Universitatea de Medicina și Farmacie, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara și Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului - au optat pentru semestrul al doilea al anului universitar pentru un format…

- ”Am discutat. Eu am spus de fiecare data, cui vrea sa asculte, ca romanii, sau puterea de cumparare a romanilor este grav afectata in aceasta perioada, nu doar a celor din sectorul bugetar, si atunci singurul mod prin care putem astazi sa ii ajutam pe toti romanii este acela de a reduce contributiile…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a spus, joi, dupa greva din prefecturi, ca Executivul cauta soluții pentru a rezolva solicitarile angajaților. "Guvernul a avut in ultimele luni o preocupare pentru dialog social. A existat o deschidere. Solicitarile am vazut ca sunt diverse,…

- La inceputul acestei luni, au inceput inscrierile pentru participarea la Bienala Nationala de Grafica "Constantin Gavenea". Consiliul Judetean Tulcea, Liceul de Arta "George Georgescu" si Institutul de Cercetari Eco Muzeale "Gavrila Simion" Tulcea, prin Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord Dobrogean,…