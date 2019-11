[FOTO+VIDEO] Cum arata laboratorul de 100.000 de euro, cu roboti si imprimante 3D. Aici se pregatesc angajatii viitorului

Stiri pe aceeasi tema

- SmartLab Magurele, primul laborator educational digital inteligent destinat elevilor din judetul Ilfov, a fost inaugurat joi, copiii din județ avand acces gratuit la imprimante și scannere 3D sau roboți multifuncționali, anunța Primaria Ilfov, potrivit MEDIAFAX.SmartLab este dotat cu noua…

- In Romania sunt mai mult de 5,5 milioane de fumatori, cea mai mare parte dintre acestia fiind angajati. Faptul ca ei isi iau pauze frecvente pentru fumat ii nemultumeste pe multi dintre colegii nefumatori.

- Simona a simțit diferența abia dupa ce s-a mutat cu serviciul de la subsidiara din România a unei multinaționale, la cea din Cehia. În România, abia daca avea timp sa respire. Daca avea o programare la medic trebuia sa-și ia zi libera. Când baiatul ei a susținut examenul la facultate,…

- Mecanicii de locomotiva si angajatii CFR Calatori se pregatesc de proteste masive, timp de patru saptamani, incepand din 16 septembrie, pentru a atrage atentia asupra situatiei tragice din sectorul feroviar, cauzata de lipsa investitiilor, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Rodrigo Gabriel Maxim,…

- Mecanicii de locomotiva si angajatii CFR Calatori se pregatesc de proteste masive, timp de patru saptamani, incepand din 16 septembrie, pentru a atrage atentia asupra situatiei tragice din sectorul feroviar, cauzata de lipsa investitiilor, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Rodrigo Gabriel Maxim,…

- Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Salaj informeaza ca ziua libera, de vineri – 16 august, de care beneficiaza salariatii din sistemul bugetar, va fi recuperata prin prelungirea programului de lucru. ”In data de 15 august va fi sarbatorita Adormirea Maicii Domnului, zi libera…

- In urma unei informari primite de la Ministerul Sanatatii, senatorul PSD de Caras-Severin, Ionut Narcis Chisalita, a fost anuntat ca SJU Resita a ajuns pe primul loc in ceea ce priveste datoriile, desi in urma cu un an, la preluarea interimatului, acesta a promis ca va incepe sa achite din…

- Angajatii din domeniul fabricarii produselor texile, confectii pielarie si incaltaminte, care lucreaza suplimentar, in weekend, nu sunt remunerati pentru munca depusa. Abaterea a fost constata de inspectorii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Salaj in cadrul unei campanii organizate la nivel…