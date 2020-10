Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de Oana Chelaru, directorul Regiei Aeroportuare, europarlamentarul Dragoș Benea a vizitat, astazi, lucrarile ajunse in etapa lor finala: instalare balizaje și montare rețelelor pentru ape pluviale. Lucrarile au o dinamica fara precedent, ritmul impus de antreprenor fiind unul susținut, alert.…

- Alaturi de Oana Chelaru, directorul Regiei Aeroportuare, europarlamentarul Dragoș Benea a vizitat, astazi, lucrarile ajunse in etapa lor finala: instalare balizaje și montare rețelelor pentru ape pluviale. Lucrarile au o dinamica fara precedent, ritmul impus de antreprenor fiind unul susținut, alert.…

- Etapa a 4-a a Moto RC, la Adancata, a unit in acest weekend zeci de impatimiți de adrenalina. In nici doua ore, Sorin POp se va afla la linia de start. ”Dansul” cu motocicleta, in sens invers acelor de ceasornic, spera sa-l duca pe podium. Muzica, adrenalina, motoare turate! La Adancata e din nou distracție…

- Un adolescent a ajuns azi la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Acesta a intrat cu motocicleta pe care o conducea intr-un autoturism parcat. Un accident rutier a avut loc in aceasta dupamasa in localitatea Dumitra, pe DN 17C. Un adolescent care circula cu motocicleta a lovit din…

- Basistul formației Implant pentru Refuz, Ștefan Czifrak „Pișta“ implinește astazi frumoasa varsta de 43 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La Mulți Ani! Figura cunoscuta in randul breslei muzicienilor, Pișta activeaza „pe scena“ in diverse formule inca din 1995 și provine dintr-o familie pasionata…

- Oaspetii de la sud de Dunare au fost adversari redutabili pentru riderii autohtoni in cea de-a treia runda a Campionatului MotoRC de la Adancata. Vlad Neaga s-a clasat pe pozitia secunda de aceasta data la clasa vedeta, Stock 1000, imediat in spatele bulgarului Martin Choy. Tanarul timisorean si-a extins…

- A treia etapa a Moto RC se desfașoara in acest weekend la Adancata. Bineințeles, motocicleta galbena nu lipsesște de pe pista. Iar Sorin Pop, ca de fiecare data, țintește la podium. La Adancata se desfașoara, in acest weekend, a treia etapa a Motorcycle Racing Championship. E totuși PRIMA care se desfașoara…

- Tanarul Vlad Neaga a reusit o noua performanta entuziasmanta duminica. Motociclistul de la VN Motorsport a castigat a doua etapa la rand in Campionatul MotoRC. Acesta s-a impus in cursa Stock 1000, clasa regina a competitiei si e lider detasat in clasamentul general. Neaga nu a mai avut parte de o cursa…