Fotoreporter ucis în timp ce acoperea jurnalistic luptele dintre forţele afgane şi talibani Danish Siddiqui, un fotoreporter al agentiei Reuters, laureat al premiului Pulitzer, a fost ucis vineri in Afganistan, unde acoperea jurnalistic luptele dintre fortele de securitate afgane si talibani in apropierea unui post de frontiera cu Pakistan, conform unei stiri Reuters. Fortele de securitate afgane incercau vineri sa recucereasca localitatea strategica Spin Boldak, in sud, cazuta miercuri in mainile talibanilor, cand Siddiqui si un ofiter afgan de grad inalt au fost ucisi de tirurile insurgentilor, a declarat pentru Reuters un comandant al armatei afgane. Danish Siddiqui, de nationalitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Danish Siddiqui, un fotoreporter al agentiei Reuters, laureat al premiului Pulitzer, a fost ucis vineri in Afganistan, unde acoperea jurnalistic luptele dintre fortele de securitate afgane si talibani in apropierea unui post de frontiera cu Pakistan, conform unei stiri transmise de Reuters, preluata…

- Danish Siddiqui, fotoreporter al agenției de știri Reuters și laureat al premiului Pulitzer, a fost ucis vineri, 16 iulie, in timp ce se afla pe teren pentru a relata o confruntare dintre fortele de securitate afgane si talibani in apropierea unui punct de trecere a frontierei cu Pakistanul, informeaza…

- Danish Siddiqui, jurnalist Reuters, a fost ucis vineri in timp ce se afla pe teren pentru a relata o confruntare dintre fortele de securitate afgane si talibani in apropierea unui punct de trecere a frontierei cu Pakistanul, a anuntat un comandat afgan, citeaza agentia de presa. Fortele speciale…

- Unul din cei doi pacienți care au fost transferați de urgența in Germania in urma exploziei de la Petromidia a decedat. „Cu adanc regret, va anunțam ca in cursul zilei, unul din cei doi colegi transferați de urgența in Germania, in urma incidentului din cadrul rafinariei Petromidia, și-a pierdut viața.(…)…

- SUA au restituit oficial armatei afgane baza de la Bagram, cea mai mare din Afganistan, dupa ce ultimii militari americani si din cadrul NATO au evacuat-o, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Apararii, citat de AFP. ‘Aerodromul din Bagram a fost predat oficial Ministerului…

- Joe Biden si liderii celor mai bogate sase state ale lumii solicita noi probe privind originea coronavirusului si promit livrarea de cel putin un miliard de doze de vaccinuri in urmatorul an, potrivit unui comunicat obtinut de Bloomberg News. G-7 “solicita Chinei sa respecte drepturile omului si libertatile…

- SUA si-au retras toate trupele de la baza aeriana din Kandahar, in sudul Afganistanului, care a fost mult timp a doua cea mai mare baza militara americana din aceasta tara, au anuntat vineri autoritatile afgane, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Aceasta baza nu ne-a fost predata oficial, insa pot…

- Luptele dintre fortele guvernamentale afgane si talibani s-au soldat cu peste 100 de insurgenti morti in ultimele 24 de ore, a declarat duminica Ministerul Apararii de la Kabul, in contextul in care armata americana a inceput retragerea din Afganistan, transmite duminica AFP. Talibanii…