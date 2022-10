Fotoreportaj: O zi linistita in Delta Dunarii. Sa ne incarcam bateriile pentru o noua saptamana (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Pasarela din Mamaia, inaugurata in anul 2012, proiect de suflet al fostului primar Radu Mazare, a fost scurtata din cauza lucrarilor de innisipare din statiune.Lucrarile de extractie a pilonilor pasarelei maritime estacada din dreptul Hotelului Victoria au fost demarate zilele acestea. Pe plaja din…

- Toamna incepe sa isi faca prezenta in Parcul Tabacarie, iar acest lucru inseamna ca natura ofera un adevarat spectacol vizual pentru cei care decid sa iasa la o plimbare prin cel mai mare parc al municipiului Constanta.Vineri, 23 septembrie 2022 are loc echinoctiul de toamna, ceea ce inseamna ca trecem…

- Un stol de peste 350 de pasari flamingo au fost fotografiate de un localnic.Imaginile au devenit virale si au fost postate pe pagina de Facebook Laguna Razim Sinoe. Specia are raspandire in Europa, Africa si Asia. In Europa, are o distributie larga, predominant in bazinul Mediteranei. In Romania, specia…

- Cimitirul Maritim Multietnic International a devenit in zilele noastre un adevarat obiectiv turistic. Aproape fiecare mormant si monument funerar spune o poveste tragica a unor personae care au pierit in apele Dunarii si Marii la Sulina.Multe dintre vieti au fost curmate de epidemiile ingrozitoare ce…

- Direrente mari la malul marii In timp ce in Mamaia bate vantul, la Eforie...turistii se distreaza in numar mare. Sa fie oare si parcarile un factor La Constanta, lucrurile, din pacate, stau la fel. In sedinta Consiliului Local Constanta de ieri, 21 iulie, a fost respins proiectul prin care se modifica…

- Se intampla in statiunea Mamaia din Constanta, care candva era denumita perla litoralului romanesc Desi este plin sezon estival, statiunea este...goala Se pare ca in acest an, turistii au ales alte statiuni de pe litoral. Imaginile vorbesc de la sine Imaginile din mai multe zone ale statiunii Mamaia…

- Timp de 4 zile si 4 nopti, intre 7 si 10 iulie, zeci de mii de oameni au ocazia sa traiasca la Neversea cea mai frumoasa poveste de la malul Marii Negre, cu apusuri si rasarituri deosebite pe plaja, cu artisti si DJ i din intreaga lume, care aduc in Romania genuri, stiluri muzicale si culturi diferite…

- Zilele trecute, fanfara Diviziei 2 Infanterie „Getica” Buzau a participat la Festivalul Internațional al Muzicilor Militare, unde a avut reprezentații incanatoare pentru publicul prezent la evenimentul organizat la Braila. Show-ul militarilor buzoieni a debutat pe imnul Diviziei 2 Infanterie „Getica”,…