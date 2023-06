Fotoreportaj: Cum arata Pasarela maritima din Mamaia la debutul sezonului estival (FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Franturi de istorie au fost adunate si reconstituite cu migala din documente, pentru ca acum Constanta sa poata oferi turistilor sai, dar si locuitorilor, o istorie vie, ce si potriveste pasul cu cel al vizitatorilor. Organizator este Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, iar institutiile…

- Președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania, Rodrigo Maxim, a declarat sambata seara, la Antena 3, ca angajații CFR pot intra in greva generala incepand cu 1 iulie, in plin sezon estival, in semn de protest fața de nivelul de salarizare. „De la 1 iulie angajații CFR…

- OrheiLand, cel mai mare parc de distracții din țara, dar și din regiune, construit la inițiativa lui Ilan Șor, iși redeschide porțile in data de 1 iunie, de Ziua Internaționala a Copilului. Pregatirile pentru startul sezonului estival sunt pe ultima suta de metri. Ca de obicei, accesul in parc și la…

- Pericol uriaș la Malul Marii, chiar inainte de inceperea sezonului estival. Meduzele au invadat zonele de coasta in ultimele zile, iar medicii trag un semnal de alarma. Ne avertizeaza sa nu atingem meduzele pentru ca au o substanța toxica care provoaca arsuri și umflaturi la nivelul pielii. Meduzele…

- 87 dintre cei peste 230 de respondenti consider ca litoralul nu va fi pregatit la data de 1 mai pentru intampinarea turistilor In luna aprilie, a fost publicata lista castigatorilor licitatiei pentru sectoarele de plaja de pe litoral, fiind doar o parte din ele adjudecate. Au ramas astfel doar putin…

- Constantenii sunt in continuare nemultumiti de estetiuca Lacului Tabacarie. Se apropie sezonul estival si pe langa mare, plaja, nisip si concerte la malul marii si lacul Tabacarie este un punct de atractie. Sau...ar trebuie sa fie. Lacul Tabacarie ar trebui sa fie un simbol al municipiului Constanta.…

- Este nevoie de masuri imediate de intervenție in stațiunea Costinești, unde situația este ingrijoratoare, mai ales in ceea ce privește siguranța turiștilor. Ministrul Turismului spune ca daca nu se vor remedia problemele se poate merge pana la retragerea clasificarii turistice, anunța Mediafax.Ministrul…

- Litoralul romanesc se pregatește pentru minivacanța de Paște. Cateva zeci de hoteluri vor fi deschise pentru turiști, cu prețuri ce pornesc de la 62 lei pe noapte de persoana.Minivacanța de Paște da startul, in acest an, sezonului estival pe litoralul romanesc, in condițiile in care in stațiunile de…