Se așteapta ca Huawei sa iși lanseze seria P50 in iunie cu Harmony OS 2.0 din cutie. In timp ce am vazut randari ale Huawei P50 și Huawei P50 Pro cu doua obiective mari de camera, astazi au aparut cateva imagini care sugereaza ceva complet diferit. Potrivit tipsterului nostru anonim, acest telefon face parte din noua serie P și, uitandu-ne la marginile curbate, am crede ca este P50 Pro, cu toate acestea, configurarea camerei din spate nu are un obiectiv periscop, ceea ce inseamna ca ar putea fi varianta standard P50. Aceasta este, de asemenea, o șansa ca imaginea sa fie falsa, deoarece insula…