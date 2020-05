Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie din biroul premierului Ludovic Orban a ajuns pe internet, fiind distribuita pe Facebook. In imagine se observa cum o parte din membri guvernului se relaxeaza fara maștile de protecție, beau alcool și fumeaza. Fotografia ii surprinde pe Lucian Bode, Ministrul Transporturilor, vicepremierul…

- O poza in care apar mai multi membrii ai Guvernului: Ludovic Orban, Raluca Turcan, Lucian Bode, Bogdan Aurescu si Virgil Popescu face ocolul retelelor de socializare. Din fotografie se poate observa ca pe masa se afla cateva sticle cu o bautura de culoare aramie, iar unii ministri au pahare in mana.…

- Decanul Facultații Științe Politice a Universitații de Stat din Moldova, Alexandru Solcan, nu vede rostul demiterii Guvernului condus de Ion Chicu, intrucit tot acesta va conduce Cabinetul de Miniștri pina la alegerile prezidențiale. Opinia a fost exprimata intr-o postare pe Facebook și vizeaza eforturile…

- Contre dure dupa ce Marcel Ciolacu și Victor Ponta nu au purtat masca luni in Parlament la dezbaterea cu Ludovic Orban. Premierul a afirmat ca cei doi lideri pot fi amendați. Intrebat luni la B1TV daca lideri politici precum Marcel Ciolacu si Victor Ponta pot fi amendati pentru ca nu respecta regulile…

- „Ba da, pot fi amendați. Oricum, un comportament total incorect din partea unor care se pretind lideri. Aici forța exemplului e cea mai importanta. In spații inchise exista obligativitatea purtarii maștii. In discursul la microfon nu au purtat masca și a fost o decizie a lor. De fapt, ei se considera…

- Cadrele medicale aflate in prima linie sunt alaturi de pacienți. Acesta este mesajul lui Vlad Ghețu, asistent medical la UPU SMURD Iași. O fotografie in care apare tanarul a devenit virala in mediul online. Masca purtata ore in șir i-a lasat urme pe fața. Vlad Ghețu: „Fotografia este facuta dupa o intervenție…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, recomanda flexibilizarea programului programului de lucru pentru parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa, in contextul inchiderii scolilor. "O buna parte din ziua de astazi (lui, n.r.) am petrecut-o in discutii legate…

- Premierul in exercitiu, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca si PNL face cercetari sociologice si are un scor de peste 40 la suta, dar, in ceea ce priveste cel mai recent sondaj de opinie, ”fotografia pe care vrea sa o releve nu e o fotografie chiar asa de tusata, ca si-a revenit PSD”.