Fotografie rară cu fiica Oanei Cuzino. Cum arată și ce se ocupă Naomi, care a împlinit 21 de ani Oana Cuzino a atras atenția cu cele mai recente fotografii distribuite pe rețelele de socializare. Apare alaturi chiar de Naomi, fiica ei care a implinit 21 de ani. De-a lungul anilor, Oana Cuzino a fost foarte discreta in ceea ce privește viața personala. Ea a fost casatorita cu omul de afaceri Yoav Stern, pana in anul 2015, cand au divorțat. Rodul iubirii lor e Naomi, fiica lor care ieri, 7 decembrie, a implinit 21 de ani. Cu aceasta ocazie, Oana Cuzino a postat mai multe fotografii pe Instagram. In prima apare alaturi de fiica ei, care e imbracata intr-un maiou inchis la culoare și o fusta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

