- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei (in componența Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman) a pierdut finala Campionatului European, fetele noastre fiind invinse de Germania, scor 3-0. Astfel, jucatoarele noastre au cucerit medaliile de argint. Primul meci din finala a fost cel…

- Incepand cu sfarșitul lunii octombrie 2023, Dan Air va inaugura o baza operaționala la Aeroportul Brașov, transmite BoardingPass. Destinațiile care vor fi accesibile direct din Aeroportul din Brașov incepand cu finele lunii octombrie 2023 includ: Paris CDG (Franța) Oslo (Norvegia) Dublin (Irlanda) Tel…

- Competitia test de inot in ape deschise, care trebuia sa aiba loc duminica in Sena, a fost anulata din cauza poluarii raului, a anuntat, duminica, Federatia Internationala de Natatie (World Aquatics), dupa ce a consultat in cursul noptii ultimele rezultate ale analizelor apei, conform news.ro.Apreciind…

- Un mic sat din provincia Creuse iși propune sa atraga noi locuitori cu o oferta avantajoasa de terenuri, scoase la vanzare la un preț de un euro pe metru patrat. Oferta este deosebit de atractiva din moment ce prețurile imobiliarelor sunt in creștere in anumite regiuni din Franța.Cele opt parcele, cu…

- Președintele francez Emmanuel Macron s-a angajat sa instituie o Carta a turiștilor pentru a veni in ajutorul afluxului de vizitatori straini care se așteapta sa soseasca la Paris pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de anul viitor.Macron a prezidat o reuniune a Consiliului Olimpic și Paralimpic,…

- Au continuat protestele in Franța, declanșate de moartea unui tanar de 17 ani. Au fost violențe pe strazile din capitala Paris, dar nu numai. Au fost facute sute de arestari, iar președintele francez va conduce, vineri, o noua celula interministeriala de criza. Potrivit Ministerului de Interne, 421…

- Avem nevoie de un adevarat „Industrial Deal” și nu doar de „Green Deal”, transmite europarlamentarul Cristian Bușoi, care este și președintele Comisiei ITRE din Parlamentul European.„Onorat de primirea de care am avut parte ieri la Agenția Internaționala a Energiei, in Franța, la Paris. Am avut ocazia…

- Nina Hariton a transmis un mesaj azi, dupa ce aseara a caștigat „Chefi la cuțite” 2023, sezon 11. Ea a ținut neaparat sa le mulțumeasca foștilor concurenți care au ajutat-o in finala, dar și lui Sorin Bontea, chef-ul care a ghidat-o in concurs. Spre marea bucurie a lui Sorin Bontea, care a dansat pe…