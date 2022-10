Stiri pe aceeasi tema

- Primul episod al noului serial din universul Games of Thrones a avut o audiența atat de mare incat a devenit cea mai urmarita premiera din istoria companiei. Primul episod din House od the Dragon in Statele Unite a fost urmarit de 9,286 milioane de spectatori, ceea ce-l face sa devina automat…

- Aproape 10 milioane de persoane s-au uitat in Statele Unite la debut (pe HBO si HBO Max), la primul episod din House of the Dragon, noul serial din universul Game of Thrones, devenind cea mai mare premiera din istoria retelei, noteaza news.ro.

- Primul episod al noului serial din universul Game of Thrones a avut o audienta atat de mare incat a devenit cea mai mare premiera din istoria companiei. 9,986 milioane de spectatori a avut primul episod din House of the Dragon in Statele Unite la debut (pe HBO si HBO Max), ceea ce-l face sa devina automat…

- Noul serial din universul Game of Thrones, House of the Dragon, a debutat duminica seara pe HBO Max. Insa, din cauza numarului mare de accesari, unele din aplicatiile serviciului nu au functionat corespunzator si au impiedicat o parte dintre abonati sa urmareasca primul episod. Ca de obicei in astfel…

- Sute de milioane de dolari au fost pompați in crearea unor prequel-uri (poveste legata de un film, a carei acțiune este situata temporal inaintea filmului deja ecranizat) pentru cele mai populare seriale de fantezie (fantasy) produse de marile platforme de streaming HBO și Amazon Prime. The Guardian…

- Actorii din „House of the Dragon” au primit sfaturi interesante de la starurile din „Game of Thrones”. Mai mulți membri din distribuția mult așteptatului prequel au declarat pentru The Hollywood Reporter ca au povestit inainte de filmari cu colegii lor de breasla din serialul fenomen „GoT”. Olivia Cooke,…