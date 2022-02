Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina incepe joi exercitii militare anuntate anterior ca raspuns la exercitiile Rusiei in Belarus, interpretate de Kiev si Occident ca parte a escaladarii militare a Rusiei in regiune, relateaza Reuters.

- Noi imagini din satelit, publicate de jurnalistul Christopher Miller, arata faptul ca Rusia a trimis in Belarus doua bombardiere, de ultima generație. Aceste bombardiere au capacitatea de a transporta armament nuclear și devin parte din arsenalul tot mai puternic pe care Rusia il mobilizeaza…

- Premierul Ungariei, care s-a intors recent dintr-o vizita la Moscova, spune ca țara sa poate juca un rol in aplanarea tensiunilor dintre Rusia și Occident. Intr-un interviu acordat vineri pentru postului public de radio, Orban a subliniat ca gazul din Rusia este esențial pentru Ungaria, relataza MTI,…

- Marea Britanie acuza Kremlinul ca incearca sa instaleze un lider pro-rus in Ucraina. Potrivit britanicilor, ofiterii de informatii rusi sunt in contact cu o serie de fosti politicieni ucraineni in cadrul planurilor pentru invazie. Regatul Unit acuza Kremlinul ca incearca sa instaleze un lider pro-rus…

- Cea mai recenta evaluare a Ministerului Apararii din Ucraina avertizeaza ca Rusia "aproape a terminat" masarea trupelor care ar putea fi folosite pentru o ofensiva impotriva Kievului, desfașurand, pana acum, peste 127.000 de militari in apropierea graniței dintre cele doua țari, informeaza miercuri…

- Margrethe Vestager, care este si vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, a declarat ca grupul nu a marit oferta pentru a satisface cererea. “Este provocator faptul ca o companie, avand in vedere cresterea cererii, limiteaza oferta. Acesta este un comportament destul de rar pe piata”, a afirmat…

- Statele Unite si Rusia au inca pozitii divergente privind Ucraina si securitatea europeana, dupa discutiile de luni de la Geneva, Moscova reiterand revendicarile despre care Washingtonul afirma ca nu le poate accepta, transmite Reuters. Rusia si-a desfasurat trupe in apropierea granitei cu Ucraina si…