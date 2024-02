FOTO: Ziua siguranței pe internet, marcată de polițiști în licee din Focșani și la Casa de Cultură din Adjud Comunicat de presa: In fiecare an, in luna februarie, este marcata Ziua Siguranței pe internet! Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea informeaza cetațenii cu privire la utilizarea internetului și a tehnologiei cu responsabilitate. Ziua Internaționala a Siguranței pe internet este un eveniment marcat, la nivel global, in aproximativ 200 de state și a […] Articolul FOTO: Ziua siguranței pe internet, marcata de polițiști in licee din Focșani și la Casa de Cultura din Adjud apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

