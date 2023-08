Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța de vara a fost și este mereu prilej de bucurie si voie buna pentru copii. Profitand de acest timp liber, un grup de 16 copii si adolescenți, beneficiari ai unei masuri de protecție speciala, respectiv plasamentul in cadrul Modulelor Familiale Marasesti, din subordinea D.G.A.S.P.C. Vrancea, au…

- Saptamana ce a trecut a fost una deosebita pentru 46 de copii din comuna Pufești. Aceștia au fost intr-o tabara gratuita la Predeal, unde au desfașurat activitați diverse precum: competiții sportive, tubing, trasee de cațarare in copaci și tiroliana, competiții de tras cu arcul, ateliere de abilitați…

- Duminica, 6 august 2023, la Muzeul Militar Național ,,Regele Ferdinand I”, Asociația Tineri pentru Educație și Cultura a omagiat pe Marele Voievod Mihai Viteazul, de la a carui ucidere se implinesc anul acesta 422 de ani. Copiii, cu varste intre 8 și 14 ani, toți din județul Vrancea, au interpretat…

- In perioada 17-21.07.2023 s-a desfașurat la București, (complexul sportiv studențesc Tei), tabara „Cum sa fii om mare”, proiect implementat de Asociația The Social Incubator, ajuns anul acesta la cea de-a treia ediție și care vizeaza integrarea sociala și profesionala a tinerilor din medii de risc,…

- Astazi, la Colegiul Național Unirea din Focșani, s-a desfașurat festivitatea de premiere a celei de-a 30-a ediții a prestigioasei Olimpiade de Inovare și Creație Digitala – Infoeducație. Cu emoții și bucurie, am avut onoarea de a rasplati eforturile și creativitatea a sute de tineri pasionați de tehnologie…

- In perioada vacanței de vara, polițiștii vranceni continua sa fie in mijlocul elevilor, prin activitați informativ-preventive care sa ii invețe cum sa fie in siguranța atat in interacțiunea fizica cu ceilalți, cat și in mediul virtual, avand in vedere ca tinerii socializeaza pe internet și petrec mult…

- Primaria Golești a lansat proiectul Gradinița de vara, care deja și-a inceput activitatea. Proiectul a fost lansat in data de 3 iulie la Gradinița cu program prelungit Golești. Copiii beneficiaza de activitați distractive și educaționale. Proiectul a fost demarat la inițiativa primarului Alexandru Zar,…