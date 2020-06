Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de saci cu deseuri colectate selectiv au rezultat in urma muncii voluntarilor care au igienizat sambata digul si insula Lacul Morii, in cadrul actiunii organizate de Comunitatea Padurea Bucuresti si Go4Fun Romania. In patru ore de munca, cei peste 50 de voluntari au reusit…

- Comunitatea Padurea Bucuresti si Go4Fun Romania organizeaza sambata o actiune de combatere a ambroziei si de ecologizare a digului si insulei Lacul Morii. Actiunea de ecologizare va fi continuata si sambata viitoare, pe 27 iunie. Voluntarii au pregatit 200 de saci pentru a strange…

- Oamenii de știința au creat caramizi din deșeuri de plastic, deșeuri de fibre vegetale și nisip. Produsele rezultate nu sint mai inferioare dupa proprietațile mecanice decit caramizile din lut, potrivit oamenilor de știința de la Universitatea Flinders. Industriei construcțiilor ii revin aproximativ…

- Italienii si-au reluat viata exact din punctul in care au lasat-o in urma cu trei luni. S-au adunat cu miile pe strazi, in cafenele si pe canalele din Milano. La fel și pe strazile din Napoli. Relaxarea i-a prins si fara masti de protectie. Revoltati, edilii le atrag atentia ca i-ar putea inchide din…

- Proprietarii de restaurante nu mai au rabdare in case, spun ca sunt in pericol sa isi piarda afacerile și acuza guvernul ca transmite mesaje confuze. Patronii spun ca vor merge si vor preda cheile localurilor lor Primariei din Roma. In Napoli, pizzeriile au fost redeschise dupa un protest, anunța…

- Opt companii infiintate de Primaria Bucuresti la initiativa Gabrielei Firea se desfiinteaza si vor fi absorbite de alte cinci firme ale municipalitatii. Nicusor Dan, candidatul dreptei pentru Primaria Capitalei, sustine ca demersul initiat de Gabriela Firea este doar o scamatorie pentru a acoperi activitatea…

- Aproape o suta de localnici din comuna Turcinesti au fost pacaliti de inginerul cadastral din localitate, Emil Voinea. Oamenii au platit sute de lei pentru autorizatiile de constructii, dar au ramas fara acte la casa. Mai mult, acestia risca sa plate...

- Guvernul lituanian a impus carantina din cauza raspandirii Coronavirusului. In prezent, țara are 160 de cazuri, ieri au fost adaugate 17. Oamenii din capitala Vilnius au reacționat cu solidaritate și rapiditate. . Pliante cu informații de carantina sunt distribuite de drone in Vilnius. In prima saptamana…