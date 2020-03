Stiri pe aceeasi tema

- Va fi prapad și la granițele Romaniei. Turcia sustine ca a lasat peste 75.000 de migranti sa treaca frontiera spre Uniunea Europeana, relateaza DPA.Pana duminica dimineata la ora 10.00 (07.00 GMT), 76.358 de migranti au trecut granita prin provincia Edirne, a scris pe Twitter ministrul turc…

- Situatia la granita externa a Uniunii Europene intre Turcia si Bulgaria este calma duminica, executivul de la Sofia dand asigurari ca nici macar un migrant nu a trecut frontiera ilegal, relateaza DPA. "In acest moment, situatia este calma", a declarat duminica, la Sofia, ministrul bulgar…

- Daca la granița dintre Turcia și Grecia este haos, intre Bulgaria și Turcia este ceva mai liniște. Oficialii bulgari susțin ca niciun migrant sirian nu a trecut pana acum și ca trupe de jandrmerie au fost desfașuratea de-a lungul frontierei cu turcii.Situatia la granita externa a Uniunii Europene intre…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis astazi o noua atentionare de calatorie. MAE informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia ca, granita dinte Grecia si Turcia va fi inchisa. „In conformitate cu datele transmise de oficialitațile locale, incepand…

- Sase migranti au fost gasiti morti din cauza frigului in ultimele zile in regiunea Evros, la frontiera Greciei cu Turcia, a anuntat marti Pavlos Pavlidis, medicul legist al spitalului din Alexandroupolis insarcinat cu autopsii, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Cei sase migranti, doua femei…

