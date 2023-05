Stiri pe aceeasi tema

- ASTAZI| ”Respect in trafic” 2023, in județul Alba. Marș moto de conștientizare asupra prezenței motocicliștilor in trafic. TRASEUL complet ASTAZI| ”Respect in trafic” 2023, in județul Alba. Marș moto de conștientizare asupra prezenței motocicliștilor in trafic. TRASEUL complet Sambata, 13 mai 2023,…

- ASTAZI: Marșul „Respect in Trafic”, la Aiud, Alba Iulia, Cugir și Sebeș. PROGRAMUL evenimentului adresat motocicliștilor Marșul „Respect in Trafic” – etapa a II-a, un eveniment adresat tuturor motocicliștilor, va avea loc sambata, 13 mai. Traseul marșului moto va include județele Cluj și Alba. Motocicliștii…

- EVENIMENTE in weekend, in Alba Iulia: Noaptea Muzeelor, Retroparada Primaverii și Marșul ”Respect in trafic” EVENIMENTE in weekend, in Alba Iulia: Noaptea Muzeelor, Retroparada Primaverii și Marșul ”Respect in trafic” Al doilea weekend din luna mai aduce mai multe evenimente ce se vor desfașura la Alba…

- La data de 5 mai a.c., politisti din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Topraisar au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera.Astfel, politistii au constatat 2 infractiuni la regimul circulatiei rutiere.Exemplu:La data de 5 mai a.c., in jurul orei 23.00, politistii au identificat…

- Pe mai multe porțiuni de drumuri din județul Suceava s-au inregistrat incidente in trafic, blocaje și șoferi ajunși cu mașinile in șanț, din cauza zapezii de pe carosabil, dar și a vantului puternic.

- „Proprietarii de BMW sunt rugați sa se abțina. Azi, au prioritate cei cu Mercedes. Care, in talon, au inscris si dreptul la parcare intravilan, pe treceri de pietoni și locuri rezervate persoanelor cu dizabilitați. Chiar daca, la 10 metri, parcarea e goala!”, ne-a transmis autorul forografiilor. Pozele…

- CARAȘ-SEVERIN – Perchezițiile prezentate de autoritați zilele trecute au avut ca rezultate o serie de arestari in mai multe județe, dar și identificarea unui numar impresionant de dosare, fiind ridicare arme, droguri și sume importante de bani! DIICOT prezenta rezultatele celor 85 de percheziții pentru…

- Polițiștii rutieri desfașoara ampla actiunepe linie rutiera in județul Dambovița, au fost aplicate 33 de sancțiuni contravenționale conducatorilor de autovehicule destinate transportului de marfa sau de persoane, dintre care cinci au fost pentru nerespectarea regimului legal de viteza și 10 pentru…