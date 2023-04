Stiri pe aceeasi tema

- S-a pus piatra de temelie la un nou ansamblu imobiliar in Gherla, CONFORT RESIDENCE. Este vorba despre blocuri de locuințe ultra moderne, cum orașul de pe Someș nu a mai avut parte. Ansamblul de blocuri a inceput sa se ridice in apropiere de strada Gelu, la intersecția cu strada Gelu. Investitorul,…

- Locuitorii municipiului Alba Iulia și turiștii care se gandesc sa petreaca cateva zile in Cetatea Marii Unirii vor avea și in acest an o varietate de evenimente la care pot participa. Din luna mai, debuteaza festivalurile și evenimentele pentru care Primaria municipiului Alba Iulia a alocat peste 2,2…

- FOTO: Competiții sportive organizate de IPJ Alba, cu ocazia Zilei Poliției Romane. Noutatea din acest an, concursul de crossfit In cadrul manifestarilor organizate de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, pentru sarbatorirea Zilei Poliției Romane, in perioada 20- 23 martie 2023, au fost organizate…

- Primaria Timișoara consulta cetațenii pentru primul plan urbanistic elaborat de administrație in ultimii opt ani: PUZ Oituz. Timisorenii sunt invitati sa trimita sugestii pana in data de 8 aprilie. Timișorenii sunt invitați sa-și transmita opiniile și sugestiile cu privire la noul plan urbanistic ”Zona…

- RESTRICȚII de parcare pe strada București din municipiul Alba Iulia: Care sunt motivele autoritaților RESTRICȚII de parcare pe strada București din municipiul Alba Iulia: Care sunt motivele autoritaților Șoferii au interzis la parcare, pe ambele sensuri ale strazii București din municipiul Alba Iulia.…

- FOTO: Noi locuri de parcare in cartierul Cetate din Alba Iulia, in zona unei foste centrale termice Noi locuri de parcare vor fi amenajate in cartierul Cetate din Alba Iulia. Este vorba despre 25 de locuri de parcare, pe strada Poligonului, pe locul unei foste centrale termice. Locurile de parcare…

- Sute de locuri de parcare din Alba Iulia vor DISPAREA. Propunerea PSD Alba: parcarile rezidențiale, gratuite. Ce spune Pleșa Sute de locuri de parcare din municipiul Alba Iulia vor disparea in perioada urmatoare, din cauza lucrarilor la proiectele de mobilitate urbana, care presupun refacerea completa…