Stiri pe aceeasi tema

- O portiune din podul peste raul Siret, intre localitatile Sagna si Lutca, s-a prabusit, joi, 9 iunie. Din primele informatii oferite de reprezentantii ISU Neamt, in momentul in care podul s-a prabusit, pe el se aflau un autocamion si o autoutilitara. Un barbat de 50 de ani a fost scos din autocamion…

- La intersecția dintre strada Progresului și Lamaiței s-a intervenit duminica dimineața la o avarie de catre cei de la Apa Serv. Intervenția, in plina intersecție, a creat ceva probleme de trafic, dar, una peste alta, lucrurile au mers bine din acest punct de vedere. Ce a urmat dupa, a devenit deja o…

- Deblocare temporara la Primaria Piatra-Neamț, unde in funcția de secretar general va fi numita, interimar, Oana Sarbu. Aceasta a mai ocupat fotoliul de secretar general tot in postura de interimar. Primarul Andrei Carabelea a precizat astazi, 13 mai, in emisiunea „ Cafeaua de dimineața ”, ca postul…

- Defilarea cu prilejul zilei de 9 Mai o puteți urmari mai jos: https://mesagerulneamt.ro/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Video-2022-05-09-at-11.17.13.mp4 The post Știre actualizata. VIDEO. 9 Mai: Ceremonia de depunere a coroanelor la Cimitirul Eroilor appeared first on Stiri Neamt .

- O lovitura de racheta care a vizat regiunea Odesa a avariat grav podul rutier și feroviar peste estuarul Nistrului, iar daca acesta nu va putea fi redeschis accesul la o parte din regiunea Odesa va fi posibil doar de-a lungul graniței cu Moldova, a scris marți pe Twitter Anton Gerașcenko, consilier…

- La podul de la Pangaracior se formeaza o coloana care deja se intinde pe mai bine de un kilometru. Este greu de ințeles de ce nu s-a lasat traficul liber in aceasta zi de sarbatoare in care foarte multe mașini traverseaza zona și intr-un sens și-n celalalt. Circulația seamana in acest moment cu cea…

- Podul suspendat peste Dunare ar urma sa fie dat in circulație la finalul acestui an. Cel puțin asta reiese din ce a declarat, vineri, șeful Executivului. Dupa ce a mers in județul Braila sa vada la fața locului cum arata stadiul lucrarilor la podul suspendat peste Dunare, premierul Nicolae Ciuca a facut…

- Al treilea pod ca lungime din Europa, care se construieste in prezent peste Dunare la Braila, a trecut intr-o noua etapa. Constructorul monteaza calea de rulare, fomata din blocuri metalice de peste 200 de tone. Obiectivul este realizat in proportie de peste 60 la suta.