Sindicaliștii din invațamant – ca „educația” s-a dovedit moarta, ingropata și aflata la parastasul de trei zile – au ținut, joi, sa intareasca prin fapte „eroice” adevarul conform caruia „dupa ce ca traim in Romania, mai locuim și in Buzau”. Ei au facut un circ de pomina, in cadrul unei manifestații neautorizate, in fața, Cimitirului … Articolul FOTO – VIDEO | De Inalțare, profesorii buzoieni au facut Educației parastas de trei zile apare prima data in Opinia Buzau .