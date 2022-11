Stiri pe aceeasi tema

- Sala de Spectacole a Centrului Cultural ”Nicolae Iorga” din Valenii de Munte va fi, anul acesta, gazda unei noi ediții a Galelor Teatrului Studențesc. Evenimentul este organizat de Casa de Cultura a Studenților Ploiești, sub egida Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, și va avea…

- Noua proiecte propuse de cetațeni pentru Alba Iulia, intra la vot. SONDAJ Alege ce vrei sa fie finanțat din taxele platite de tine Noua proiecte propuse de cetațeni din Alba Iulia, vor intra la vot, la ediția Bugetarii Participative 2022. Este vorba despre proiecte propuse, care mai apoi au trecut printr-o…

- VIDEO| Senatorul Matieș: Gabriel Codru Pleșa iși merita și el un titlu ”nobiliar” – acela de ”Rege neincoronat al gunoaielor din Alba Iulia” Senatorul Matieș: Gabriel Codru Pleșa iși merita și el un titlu ”nobiliar” – acela de ”Rege neincoronat al gunoaielor din Alba Iulia” Intr-o declarație politica…

- In cadrul concursului de pescuit mentionat mai sus, organizat pentru membri pescari seniori de catre AJVPS Mures-Grupa de pescari Sg. de Padure+Sovata, au participat un numar de 23 de pescari. Ziua concursului a inceput cu o temperatura normala pentru o zi de toamna in care ceata a fost prezenta, iar…

- Doar 6 la suta dintre intreprinderile din Romania le asigura angajaților pregatire TIC, in condițiile in care media europeana este de 20 la suta. Aceasta statistica figureaza in raportul DESI 2022 (The Digital Economy and Society Index), prezentat de Comisia Europeana. Pentru a veni in sprijinul viitorilor…

- Participanții la a treia ediție a Congresului Istoricilor Romani, desfașurat intre 8 și 10 septembrie la Alba Iulia, au adoptat un apel, semnat de istoricul Ioan-Aurel Pop, prin care solicita un dialog cu Ministerul Educației, pentru ca „viitoarea lege a invațamantului sa reflecte corect statutul…

- 9-10 septembrie: Festivalul Alb-Umor, la Alba Iulia. Expoziții și ateliere de caricatura, show de bancuri și filme in aer liber Ediția a XIII-a a Festivalului Alb-Umor se va desfașura la Alba Iulia, in perioada 9 – 10 septembrie. Evenimentul va include expoziții și ateliere de caricatura, show de bancuri,…

- Bugetare participativa 2022, la Alba Iulia: Buget de 1.000.000 lei pentru ediția care a inceput ASTAZI Bugetare participativa 2022, la Alba Iulia: Buget de 1.000.000 lei pentru ediția care a inceput ASTAZI Ediția 2022 a bugetarii participative debuteaza astazi! Timp de o luna puteți transmite ideile…