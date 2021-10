FOTO: Vechea masina a lui Saddam Hussein, scoasa la vanzare pe internet

Una dintre numeroasele masini care i-au apartinut, candva, fostului dictator irakian Saddam Hussein a fost scoasa la vanzare - de curand, pe internet. Este vorba, mai precis, despre un Aston Martin Lagonda unic in lume - dupa cate se pare, realizat in cursul anului 1985, la comanda, de o companie pe nume Styling Garage (SGS), pentru o suma de 500.000 de marci germane. Aston Martin Lagonda pare sa ofere o combinatie contrastanta de albastru si bej. Plus tapiterie din piele si patru scaune individuale despartite de o consola centrala interminabila, lista atractiilor principale cuprinzand inclusiv…