Kaufland va incepe lucrarile la noul supermarket din CUG in cursul acestui an. Proiectul a fost initiat inca de la finalul anului 2020, iar, luni, va ajunge la votul final in Consiliul Local (CL). Dupa aprobarea de catre consilierii locali, Kaufland va putea sa obtina autorizatia de construire. Fata de alte supermarket-uri ale retailerului din oras, cel din CUG va avea unele particularitati, atat in ceea ce priveste accesul, cat si modul de amplasare a functionalitatilor. Kaufland a investit deja cateva milioane de euro pentru achizitia mai multor suprafete de teren care, insumat, ajung la peste…