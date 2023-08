Stiri pe aceeasi tema

- La data de 5 august 2023, pe DN13 E60, in localitatea Acațari, a avut loc un eveniment rutier intre doua autoturisme conduse de un barbat, de 37 de ani, din Brașov, și o femeie, de 50 de ani, din Sovata. "Dupa producerea incidentului, ambii șoferi au convenit sa incheie un formular de constatare amiabila,…

- Ieri, in Acațari, a avut loc un accident rutier intre doua autoturisme conduse de un barbat, de 37 de ani, din Brașov, și o femeie, de 50 de ani, din Sovata. In urma incidentului, șoferii au convenit sa completeze un formular de ințelegere amiabila și s-au deplasat spre Targu Mureș, spune informarea…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza la Barsana. Potrivit primelor informatii, un autoturism in care se aflau cinci persoane a ieșit in decor. La fata locului s-a deplasat un echipaj de pompieri de la Detașamentul Sighet și un echipaj de prim ajutor SMURD, Garda Bogdan Voda cu un echipaj…

- Un barbat de 84 de ani a decedat dupa ce un TIR a intrat in mașina pe care o conducea. Din informațiile primite de la IPJ CJ, șoferul nu ar fi acordat prioritate TIR-ului. „La data de 7 iulie a.c., in jurul orei 13.30, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un accident rutier, […] Source

- Azi, in jurul orei 15.25, un echipaj mobil din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș, in timp ce se deplasa in misiune cu un autoturism din dotarea PFR, a fost implicat intr-un eveniment rutier pe raza localitații Vadu Izei, județul Maramureș. In cauza cercetarile sunt efectuate…

- Pompierii Detașamentului Targu Mureș au intervenit duminica, 28 mai, in localitatea Acațari, la un accident rutier produs intre doua autoturisme. "In accident au fost implicate șase persoane, dintre care doua sunt incarcerate. La fața locului au fost mobilizate urmatoarele forțe de intervenție: o autospeciala…

- Pompierii Detașamentului Targu Mureș au intervenit duminica seara, 28 mai, in localitatea Acațari, la un accident rutier produs intre doua autoturisme. "In accident au fost implicate șase persoane, dintre care doua sunt incarcerate. La fața locului au fost mobilizate urmatoarele forțe de intervenție:…

- Grav accident cu un mort și zeci de raniti pe autostrada, in Slovacia. Un șofer roman, implicat in coliziune Un grav accident rutier a avut loc in Slovacia iar in eveniment este implicat un cetațean roman. Potrivit presei slovace, un autobuz maghiar a lovit din spate un camion pe tronsonul de autostrada…