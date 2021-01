(FOTO) TRAFIC BLOCAT! Incendiu de proporții, la ieșire din Buzău, spre Pogonele Traficul este in continuare blocat, in urma incendiului de proporții, izbucnit in jurul orei 11:00, la un depozit al unei firme, la ieșire din orașul Buzau, pe șoseaua Pogonele. „Trafic oprit pe DJ 203D Buzau – Maxenu – Smeeni. Ruta ocolitoare pe DN2C și DN2E85 sau pe DN2B. Polițiștii rutieri acționeaza in teren pentru dirijarea și fluidizarea traficului respectiv pentru prevenirea evenimentelor negative.” , a anunțat Biroul de Presa al IPJ. Mai multe autospeciale ale pompierilor acționeaza pentru stingerea incendiului, in urma caruia a fost degajata o cantitate foarte mare de fum. ISU a emis… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soferul care a fost filmat in momentul in care ar fi lovit cu masina, cu intentie, vineri dimineata, o persoana si caruciorul in care se afla un copil a fost retinut, a informat Biroul de presa al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB). "Cercetarile sunt continuate…

- „Trafic blocat la ieșire din Buzau spre Braila, pe DN2B, accident rutier, din primele date coliziune intre camion de mare tonaj și autoturism. Se pare ca doua persoane sunt incarcerate.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. UPDATE „Din primele cercetari la fața locului, a reieșit ca in timp ce conducea…

- „Trafic blocat la ieșire din Buzau spre Braila, pe DN2B, accident rutier, din primele date coliziune intre camion de mare tonaj și autoturism. Se pare ca doua persoane sunt incarcerate.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. Vom reveni.

- Traficul este blocat in urma unui accident grav, produs in urma cu puțin timp, pe drumul național spre Ploiești, in zona Popasului Merei. In eveniment ar fi implicate trei autovehicule, rezultand mai multe victime. „Trafic blocat pe DN 1B, in zona Popasul Merei, accident rutier. Din primele date ar…

- UPDATE! Stapanul și-a recuperat cainele, pe nume Aki. ȘTIRE INIȚIALA „Politistii din cadrul Poliției municipiului Buzau au depistat astazi un frumos caine din rasa Akita Inu. Prietenul blanos a fost preluat și dus in adapost pentru a fi in siguranța pana cand stapanul va avea ocazia sa se joace cu…

- „Politistii din cadrul Poliției municipiului Buzau au depistat astazi un frumos caine din rasa Akita Inu. Prietenul blanos a fost preluat și dus in adapost pentru a fi in siguranța pana cand stapanul va avea ocazia sa se joace cu bunul sau amic.Așteptam proprietarul cainelui, cu actele doveditoare pentru…

- Astazi, polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Argeș desfașoara o acțiune in trenurile de calatori și stațiile de cale ferata de pe raza județului, pentru limitarea efectelor pandemiei SARS COV-2 și creșterea siguranței calatorilor. Pe 28 octombrie 2020, sub coordonarea Direcției…